صغيرة الحجم وسوداء اللون.. شاهد إحدى أكثر القطط البرية ندرة بالعالم تلتقطها عدسة كاميرا للمرة الأولى

2022/08/05 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد غاية في الندرة.على الأرجح، إنّها المرة الأولى التي يُصوّر فيها سنور الكودكود الميلاني، أي أسود اللون، وهو أحد أنواع القطط الصغيرة التي تعيش في باتاغونيا.لمشاهدة المزيد، تابع برنامج Patagonia: Life on the Edge of the World أيام الأحد، على CNN.

