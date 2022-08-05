الحلبوسي: نؤيد المضي في انتخابات نيابية خلال مدة زمنية متفق عليها

2022/08/05 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تأييده إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب ممثل الشعب ،وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا السيد السيد مقتدى الصدر".

وأضاف: "نؤيد المضي في انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

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