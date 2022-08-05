أوقف خلال الحج.. طهران تطالب الرياض بالإفراج عن مواطن إيراني

2022/08/05 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت طهران، الرياض بالافراج عن مواطن إيراني تم توقيفه خلال موسم الحج، وفق وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت يجري الخصمان الإقليميان حوارا سعيا لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما منذ أعوام.

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