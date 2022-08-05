العراق خارج تصنيف فيفا النسوي الجديد

2022/08/05 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن التصنيف الجديد للمنتخبات النسوية لشهر آب الحالي.وبين الاتحاد الدولي أن التصنيف تم توسعته ليضم 185 منتخباً.ولم يتواجد منتخب العراق النسوي في التصنيف، كونه لم يشارك في أي منافسات منذ فترة طويلة.وتصدر ترتيب التصنيف المنتخب الاميركي يليه وصيف اوروبا المنتخب الألماني ثم السويد ثم […]

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