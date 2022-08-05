الحلبوسي يبدي موقفه من دعوة الصدر لإنتخابات مبكرة

2022/08/05 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الجمعة، موقفه من دعوة الصدر

للإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة

تويتر، إن "مجلس النواب ممثل الشعب،

وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من

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