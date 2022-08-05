2022/08/05 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة،

القبض على تاجر مخدرات بحوزته (6) كغم من

الكرستال في محافظة البصرة.

وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "استمراراً للدور

البطولي الذي يقوم به ج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته "كريستال".. كمين محكم يطيح بتاجر مخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته "كريستال".. كمين محكم يطيح بتاجر مخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).