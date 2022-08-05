انخفاض الحرارة وعودة الغبار.. طقس

2022/08/05 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار

وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الطقس يوم غد ا

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