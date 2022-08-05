خشان: المطالبون بتغيير الدستور يخدرون الشعب 

2022/08/05 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، أن تغيير الدستور شيء مستحيل، فيما رأى ان المطالبون بذلك يخدرون الشعب.وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، وتابعتها وكالة ايرث نيوز، قائلا إنه “إذا اردت أن تحرف الجموع عن تحقيق ما ينفعها، فوجهها الى ما لا يمكن تحقيقه، ومن ذلك تغيير الدستور، هذا المطلب الذي […]

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