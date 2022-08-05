2022/08/05 | 14:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او...

ظهرت المقالة الحلبوسي يؤيد دعوة الصدر لاجراء انتخابات مبكرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤيد دعوة الصدر لاجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤيد دعوة الصدر لاجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).