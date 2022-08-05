2022/08/05 | 14:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، استمرار الأعمال التأهيلية في ثلاثة منافذ حدودية مع إيران...

ظهرت المقالة العراق يهيئ ثلاثة منافذ حدودية مع إيران استعداداً لاستقبال الزائرين أولاً على المسلة.

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