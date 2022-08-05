الحلبوسي : نؤيد المضي بإنتخابات مبكرة

2022/08/05 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم الجمعة، عن تأييده لمطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانتخابات مبكرة.وذكر الحلبوسي في تدوينة،تابعها /المركز الخبري الوطني/، ان “مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي […]

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