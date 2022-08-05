تراجع أسعار المواد الغذائية بالعالم في تموز الماضي

2022/08/05 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت بشكل واضح في تموز على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبعد تسجيله مستوى قياسيا تاريخيا في آذار إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الاسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 8,6% في تموز بالمقارنة مع الشهر السابق، مواصلا تقلصه للشهر الرابع على التوالي.

إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140,9 نقطة في تموز بزيادة 13,1% على مدى عام بالمقارنة مع حزيران/تموز 2021، بحسب الفاو.

واثنى ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في الفاو على تراجع "محلّ ترحيب، وخصوصا في ما يتعلق بالوصول إلى الأغذية"، محذرا في المقابل بأن الأمن الغذائي العالمي ما زال يواجه مخاطر كثيرة مثل انكماش اقتصادي أو "أسعار مرتفعة للأسمدة وتبعاتها المحتملة على الإنتاج وسبل معيشة المزارعين".

وتدنى مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19,2% في تموز "متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أشهر" تحت تأثير تراجع أسعار كل الزيوت عموما وأسعار النفط الخام.

وأدى توافر كميات كبيرة من زيت النخيل للتصدير في إندونيسيا ومحاصيل جيدة من الكولزا إلى تدني الأسعار، فضلا عن تراجع كبير في الطلب على واردات زيت دوار الشمس الذي تعتبر أوكرانيا من كبار منتجيه.

وأشارت المنظمة إلى تراجع مؤشر الحبوب بـ11,5%، موضحة أن "أكبر انخفاض ناجم عن أسعار القمح العالمية التي خسرت ما لا يقل عن 14,5% ردا على الاتفاق المبرم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية لفك الحصار عن الموانئ الرئيسية على البحر الأسود".

ومنذ توقيع الاتفاق في 22 تموز ، أبحرت سفينة أولى هي سفينة الشحن "رازوني" الإثنين من مرفأ أوديسا بعد خمسة أشهر من الجمود التام في حركة الموانئ، كما انطلقت ثلاث سفن محملة بالحبوب الجمعة من أوكرانيا على ما أعلنت تركيا المشرفة على تطبيق الاتفاق حول الصادرات.

كذلك تراجع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 3,8% مع إنتاج للسكر تخطى التوقعات في البرازيل خلال تموز وتوقعات إنتاج إيجابية في الهند.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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