إدارة بايدن تسعى لتغيير كيفية حقن لقاح جدري القردة.. بغية توفير مزيد من الجرعات

2022/08/05 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس، إنّ الحكومة الأمريكية تدرس تغيير طريقة حقن الأطباء للقاحات جدري القردة كي تتمكّن من تحقيق إفادة قصوى من الإمدادات المتاحة.

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