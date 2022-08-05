الانبار.. اعتقال داعشي ادخل عجلة مفخخة لمعسكر للجيش العراقي في هيت

2022/08/05 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية

التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة،

على عنصر ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي

ادخل عجلة مفخخة لاحد معسكرات الجيش قبل

التحرير في قضاء هيت بمحافظة الأنبار

غربي العراق.

و

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