الصحفي المتغطرس

2022/08/05 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نوا زافاليتا - صحفي وكاتب مكسيكي /

ترجمة: بهاء الدين السيوف

"في الطريق إلى أن تصبح صحفيا، كل

الأشياء ذات أهمية، لكن أهم الأشياء هو

أن تكتب كما أمر الله، والله يأمر أن

تكون قارئا بالأساس، وأن تق

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