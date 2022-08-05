إدارة “غزلان البادية” تطوي صفحة حظر الفيفا

2022/08/05 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي النجف الرياضي الملقب فريقه بـ”غزلان البادية”، رفع الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” بشأن تسجيل اللاعبين الجدد.وقال نائب رئيس النادي رزاق وهاب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح الحظر عن تسجيل اللاعبين المحترفين والمحليين رسمياً، بعد غلق الدعوى الخاصة باللاعب مهدي الرصايصي من لجنة […]

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