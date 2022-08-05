كنوز لا تقدر بثمن.. اكتشاف قطع أثرية على متن حطام سفينة غارقة قبل 350 عامًا

2022/08/05 | 15:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد مستكشفون عملات وأحجار كريمة ومجوهرات لا تقدر بثمن من سفينة شراعية غارقة قبالة جزر الباهاما منذ عام 1656.

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