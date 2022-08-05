2022/08/05 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن وزير الإصلاحات البيئية الفرنسي، كريستوف بيشوف، أن أكثر من 100 بلدية في فرنسا أصبحت دون مياه الشرب بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.وقال بيشوف في بث قناة “BFMTV” أثناء جولته العملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 100 بلدية في فرنسا بدون مياه شرب بسبب الجفاف المركز الخبري الوطني.

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