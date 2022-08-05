2022/08/05 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة السليمانية.وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن ” مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي اشارت في تقريرها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة ارضية تضرب منطقة في إقليم كوردستان المركز الخبري الوطني.

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