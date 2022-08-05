خشان: تغيير الدستور امرأ مستحيلا والمطالبين به يخدرون الشعب

2022/08/05 | 16:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، أن تغيير الدستور شيء مستحيل، فيما رأى أن المطالبون بذلك يخدرون الشعب.وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، وتابعتها وكالة / المعلومة /، قائلا إنه “إذا اردت أن تحرف الجموع عن تحقيق ما ينفعها، فوجهها الى ما لا يمكن تحقيقه، ومن ذلك تغيير الدستور، هذا المطلب […]

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