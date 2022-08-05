الموارد المائية العراقية: أنقرة تعتزم زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة

2022/08/05 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، عزم أنقرة زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة، مشيرة إلى أن وفداً تركياً سيزور العراق للاطلاع على الخزين المائي وانشاء السدود.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، علي راضي، ان السفير التركي علي رضا أكد إرسال وفد إلى العراق للاطلاع على إنشاء السدود والخزين المائي، وشدد نية الجانب التركي زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة ولفت إلى أن أسباب قلة الإيرادات المائية تعود إلى الجانب الفني وتوسع تركيا بإنشاء السدود والخزانات المائية، فضلاً عن النمو السكاني الكبير وطبيعة السنين المائية وتغيرها إلى سنين فيضانية، وكذلك التغييرات المائية التي أثرت بشكل سلبي وكبير على قلة الإيرادات.

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