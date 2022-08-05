كيربي: الوقت آخذ في النفاد للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الصفقة النووية

2022/08/05 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الوقت آخذ في النفاد للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى الصفقة النووية الموقعة في الفين وخمسة.

وقال كيربي إن بايدن اكد ان واشنطن لن ننتظر للأبد حتى توافق إيران على الصفقة التي تم عرضها عليها، مضيفا ان على إيران قبول العرض الأمريكي، وأن الوقت على ما يبدو آخذ في النفاد في ما يخص إمكانية التوصل إلى الاتفاق.

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