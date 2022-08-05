الحلبوسي: لا يمكن بأي حال إغفال إرادة الجماهير بإجراء انتخابات مبكرة

2022/08/05 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تأييده لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للمضي بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي في بيان, إن مجلس النواب ممثل الشعب وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة, وأكد الحلبوسي تأييده المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

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