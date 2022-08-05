الطائرات التركية تقصف مجدداً مواقع مختلفة في دهوك

2022/08/05 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افاد مصدر امني،الجمعة 08/05/2022، ان الطيران التركي قصف لثلاث مرات متتالية قرى قضاء العمادية...

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