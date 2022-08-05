القوات الامنية تحذر من إعطاء رمز راوتر الانترنت المنزلي للغرباء

2022/08/05 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذرت القوات الأمنية العراقية، الجمعة 08/05/2022، من خطورة اعطاء رمز الراوتر لحساب الانترنت الخاص...

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