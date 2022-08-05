الصحة تسجل 817 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/08/05 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الجمعة.

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