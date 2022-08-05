العمليات العسكرية تضع محطة نووية أوكرانية في خطر

2022/08/05 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وزارة الدفاع في بريطانيا، استناداً إلى معلومات الاستخبارات البريطانية، بأن الأنشطة الروسية قد تعرض للخطر أمن وسلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة: “بعد خمسة أشهر من الاحتلال، لا تزال نية روسيا حيال محطة الطاقة النووية في زابوروجيا غير واضحة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها موسكو في المنشأة ربما قوضت أمن وسلامة العمليات المعتادة التي تتم بالمحطة”.

وقال التقرير إن القوات الروسية استخدمت وحدات مدفعية في مناطق قريبة من المحطة النووية لاستهداف منطقة أوكرانية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وأضاف أن الروس استخدموا المنطقة المحيطة بالمحطة، مدينة إنرهودار المحاذية لها بالتحديد، استراحة لقواتهم، “كما استغلوا وضع الحماية الذي تحظى به محطة الطاقة النووية لتقليل خطر الهجمات الأوكرانية الليلية على معداتهم وأفرادهم”.

وفي سياق متصل، أفادت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة، إن قواتها دمرت مدفعين هاوتزر أمريكيين من طراز إم-777 في إقليم زابوريجيا في أوكرانيا.

سياسياً أعلنت روسيا الجمعة، أنها طردت 14 دبلوماسياً بلغارياً رداً على إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو في أوج خلافات حول النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن “هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقاً من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفاً في مؤسساتنا في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على الموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا”.

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