اقتحام عسكري بالطائرات والسفن الصينية.. تايوان تدفع فاتورة زيارة

2022/08/05 | 16:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتجه أنظار العالم صوب رد الفعل الصيني حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.لم يتأخر الرد الصيني كثيرًا وجاء اليوم سريعًا وحازمًا، ما قد يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي …

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