2022/08/05 | 16:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب توضح حقيقة تعرض تمثال الراحل أحمد راضي للكسر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/05 | 16:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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