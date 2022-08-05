الصحة تسجل حالة وفاة واحدة و817 إصابة جديدة بكورونا

2022/08/05 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة 817 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الجمعة 5 آب 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت وفاةً واحدة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 3051 حالة".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 2704 شخصاً".

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