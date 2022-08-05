تحذير هام للعراقيين: لا تعطوا رمز الانترنت للغرباء والجيران

2022/08/05 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بابلأوصت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، المواطنين بعدم إعطاء رمز راوتر الانترنت المنزلي للجيران والأصدقاء والغرباء.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ظاهرة إعطاء رمز راوتر الانترنت المنزلي للغرباء وللجيران والأصدقاء تشكل خطراً كبيراً على صاحب المنزل".

واضافت انه "في حالة قيام أي شخص بإبتزاز شخص آخر أو تهديده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من ماسنجر او واتساب أو غيرها وهو متصل براوتر المنزل، ففي هذه الحالة يتم تعقب هذا الشخص عن طريق عنوان الـ ip الخاص بالراوتر وعلى صاحب المنزل أن يثبت أنه لا علاقة له بهذا الفعل واذا لم يستطيع الإثبات سوف تترتب عليه مسؤولية جزائية".

واختتمت القيادة بالقول: إحذر… عدم إعطاء الرمز إلا لأفراد العائلة والأشخاص المقربين والموثوقين.

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