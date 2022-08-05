عملات تذكارية لكاس العالم.. مصرف قطر يعلق

2022/08/05 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مصرف قطر المركزي، أمس الخميس، بيان عبر موقعه الإلكتروني أوضح فيه حقيقة إصدار الدوحة لعملات تذكارية لبطولة كأس العالم التي سوف تستضيفها البلاد في نوفمبر القادم.

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