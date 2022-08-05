وزارة الشباب والرياضة توضح بشأن تعرض تمثال الراحل أحمد راضي الى الكسر

2022/08/05 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم

الجمعة، توضيحا بعد الانباء التي تحدثت

عن تعرض تمثال الراحل أحمد راضي إلى

الكسر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن"قوة

حماية ملعب الشعب الدولي تنفي ما

تناولته بعض ا

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