طهران تطلب من بغداد التدخل لدى الرياض للإفراج عن مواطن إيراني

2022/08/05 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير

عبد اللهيان، في اتصال مع نظيره العراقي

فؤاد حسين، مواضيع ثنائية وملفات

إقليمية ودولية، منها المفاوضات

النووية بين إيران والمجموعة الدولية،

والتي استؤنفت أمس الخميس

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