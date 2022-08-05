وزارة الشباب والرياضة تصدر بياناً بشان تمثال الاسطورة أحمد راضي

2022/08/05 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بياناً للرد على انباء تعرض تمثال الاسطورة أحمد راضي، الى تخريب.وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة الشباب والرياضة، تنفي ما تناقلته بعض المواقع الخبرية من انباء تشير الى تضرر تمثال الراحل الاسطورة نجم منتخبنا الوطني بكرة القدم احمد راضي وتؤكد ان هذا الخبر يفتقد الى المصداقية تماما”.وأكدت […]

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