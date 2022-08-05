قوة من الحشد تطيح بإرهابي سوري الجنسية في سهل نينوى

2022/08/05 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعتقلت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، الجمعة، أحد الإرهابيين المنتمين لداعش في سهل نينوى.



وتمكنت قوة من مفارز استخبارات لواء 30 من الإطاحة باحد الإرهابيين وهو سوري الجنسية بلا جواز سفر في أطراف سهل نينوى.



وقامت القوة بعد التحقيقات المطلوبة بتسليم الإرهابي الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.



هذا ويعد المعتقل ثاني الإرهابيين الملقى القبض عليهم من قبل اللواء خلال 24 ساعة

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