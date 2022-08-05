لتذليل العقوبات.. ايران بصدد إنشاء مصافي تكرير في عدة دول بضمنها العراق

2022/08/05 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة: ياسمين الشافي

قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني قاسم سعيدي، اليوم الجمعة ،إن إيران توصلت إلى اتفاقات مع سوريا والعراق لبناء مصافي وتشغيلها كمساهم.

وقال سعيدي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ، في تصريحات ترجمتها (بغداد اليوم)، إن "أحد الحلول الرئيسية لتحييد العقوبات الأمريكية هو تطوير تعاون خارج الأراضي مع دول أخرى في الصناعات النفطية مثل بناء مصافي تكرير في الخارج والمشاركة فيها".

وبحسب سعيدي ، فأن "إيران وقعت أيضًا اتفاقيات مع دول أمريكا الجنوبية مثل فنزويلا لتجديد مصافيها".

وفي إشارة إلى أن إحدى القضايا الأساسية التي تقلق الغرب ،هي دخول التكنولوجيا الإيرانية إلى دول تقع في الفناء الخلفي لأمريكا ، قال سعيدي: "إنهم يعلمون جيدًا أن إحدى الفرص التي تمكنت إيران من خلقها من أجل تحييد الآثار للعقوبات في مساهماتها في تطوير الصناعات النفطية في دول أخرى مثل فنزويلا ".

وتابع "لقد حققت إيران تقدمًا كبيرًا من حيث المعرفة التقنية والهندسية والتكنولوجيا وكذلك في تدريب الخبراء ؛ في الواقع ، نحن اليوم من الرواد المعروفين في قطاع الطاقة وخاصة في بناء المصافي".

وأشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية أبدت استعدادها لتقديم نفس الخدمات للبنان".

وختم: "من المرجح أن يرحبوا بالاقتراح ، وسوف نتعاون بالتأكيد مع دول أخرى في آسيا الوسطى في المستقبل القريب".

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