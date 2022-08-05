تفاح لبناني مقابل 13% من صادرات العراق من النفط الاسود.. كمية قيمتها اكثر من نصف مليار دولار!

2022/08/05 | 16:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

من غير المعلوم كم يستهلك العراقيون سنويا من التفاح، الا انه يأتي بصدارة الفواكه التي يستهلكها العراقيون بحسب الدراسات، حتى جاء العراق ثالثا في استيراد التفاح التركي في 2021، وبنحو 17.3 مليون دولار.

ويستورد العراق التفاح ايضا من ايران ولبنان، ولعل هذه الكميات “اغرت” الجانب اللبناني لاتفاقية جديدة وهي “التفاح مقابل الفيول”، حيث يطمح الجانب اللبناني الى تمديد عقد شراء مليون طن سنويًا من زيت الوقود من العراق مقابل تصدير التفاح له.

وقالت الهيئة اللبنانية لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال، خلال اجتماعها برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه “قدمنا خلال هذا الاجتماع اقتراحاً من اجل شراء التفاح اللبناني من المزارعين وتصديره الى العراق، في مقابل تزويدنا بالفيول كخطوة أولى، وسيكون لها اثار ايجابية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى المزارعين بشكل خاص”.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود “الفيول” للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق من لبنان.

ووفق اسعار النشرة العالمية، التي قالت وزارة النفط في بيان سابق أنها تبلغ 616 دولارا للطن، اعتبرت في حينها الوزارة ان بيع زيت الوقود باسعار مدعومة الى المعامل والمصانع العراقية يتسبب بخسائر تقدر بـ5 تريليون دينار سنويًا، وبذلك فأن زيت الوقود الذي سيرسل الى لبنان ستبلغ قيمته وفق السعر العالمي اكثر من 600 مليون دولار اي اكثر من نصف مليار دولار.

وتمثل كمية زيت الوقود التي سيزود العراق بها لبنان، تعادل 13% من صادراته من زيت الوقود التي بلغت 7.5 مليون طن في 2021.

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