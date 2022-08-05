بالصور:مجالس عزاء غربي محافظة نينوى بمناسبة عاشوراء

2022/08/05 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مجالس العزاء وبمشاركة موكب

حسينية العسكريين وبمشاركة نخبة من

خدمة الامام الحسين عليه السلام من

الخطباء والرواديد وللعشرة الاولى من

شهر محرم الحرام في مدينة تلعفر غربي

نينوى

,وقال الشيخ خليل الخ

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