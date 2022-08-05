قدموا من العراق وتركيا.. إيران تحبط

2022/08/05 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، إحباط

مخطط لعناصر بتنظيم داعش قدموا من

العراق وتركيا، كانوا يخططون لتنفيذ

هجمات على صفوف المشاركين بـ"مواكب

العزاء الحسيني" داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أ

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