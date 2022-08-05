يجبي نحو مليار دينار يومياً.. اقليم كردستان يستورد نحو 3 آلاف سيارة أسبوعياً

2022/08/05 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في

حكومة اقليم كردستان، اليوم الجمعة، إن

الأسواق في الإقليم تستورد 2642 سيارة

اسبوعيا.

وأشارت الدائرة في احصائية جديدة

نشرتها اليوم، ان حكومة الإقليم تجبي

نحو مليار دين

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