الاطاحة بارهابي ادخل عجلة مفخخة واثنين من المبتزين الكترونيا في الانبار

2022/08/05 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ارهابي ادخل عجلة مفخخة سابقا واثنين من المبتزين الكترونيا في الانبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعمليتين منفصلتين نفذتا استنادً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، وبمشاركة قوات من الفرقة ذاتها والتابعة لقيادة القوات البرية، وبالتعاون مع مفارز من جهاز الامن الوطني، تم القاء القبض على احد الارهابيين في هيت بالانبار"

وبينت أن "الارهابي قام بادخال عجلة مفخخة نوع كيا حمل الى احدى معسكرات الجيش عام 2014، وشارك بعدة معارك ضد قواتنا الامنية أبان معارك التحرير".

وأكدت أنه "أحد المطلوبين لعدة جهات امنية بموجب مذكرات قبض قضائية وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت: "كما تمكنت القوة من القاء القبض على اثنين من الذين يمارسون الابتزاز الالكتروني لتحقيق مكاسب مادية وغير اخلاقية حيث تم القبض عليهما بكمين نصب لهما في قضاء الكرمة بالانبار".

وأوضحت أنه "جرى بعدها تسليم الارهابي الى جهة الطلب وتسليم المبتزين الى جهاز الامن الوطني حسب الاختصاص".

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