الفتح: اجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان بحاجة الى توافق وطني شامل

2022/08/05 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائبة عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، اليوم الجمعة، أن الخلافات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري ليست شخصية، مبينة ان اجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان بحاجة الى توافق وطني شامل

وقالت الموسوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "حل البرلمان يحتاج الى موافقة جميع القوى السياسية، و أن اعادة الانتخابات يحتاج لموافقة كل المحاور الوطنية".

وبينت أن "تطبيق قانون النفط والغاز في الإقليم بعيد عن اي اتفاقات سياسية و موارد كردستان لم تسلم الى الحكومة الاتحادية منذ 2003 وان المنافذ الحدودية في الإقليم يجب ان تخضع للحكومة الاتحادية".

واشار الى أنه "على الجهات المعنية ومنها وزارة الخارجية تقديم طلب لتغيير بلاسخارت بسبب انحيازها لطرف سياسي معين".

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