اسرائيل تغتال تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

2022/08/05 | 18:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت حركة الجهاد الإسلامي التابعة للمقاومة الفلسطينية، الجمعة 08/05/2022، اغتيال القيادي فيها تيسير الجعبري...

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