روسيا تعلن القضاء على مقاتلين دربتهم أميركا في سوريا

2022/08/05 | 18:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة 08/05/2022، إن قواتها الجوية قضت على مجموعة من مقاتلي...

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