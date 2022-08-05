قتلى بينهم قائد

2022/08/05 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ ضربات على قطاع غزة، أسفرت إحداها عن مقتل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

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