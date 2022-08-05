وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 52 شخصاً

2022/08/05 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني في القطاع إلى 52 شخصاً.وقالت الوزارة في بيان إن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 8 من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وأصيب 44 خلال الغارات الصهيونية التي نفذت اليوم.وشن الطيران الصهيوني، اليوم الجمعة، عدواناً جديداً على قطاع غزة نفذ خلاله عدة ضربات.وقال جيش الاحتلال الصهيوني في بيان "ننفذ غارات حاليا على قطاع غزة وإعلان وجود حالة خاصة في الجبهة الداخلية".وذكرت مصادر إعلامية صهيونية أن "طيران الاحتلال نفذ ضربات ضد مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في غزة".إلى ذلك أكدت حركة الجهاد الإسلامي التابعة للمقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، اغتيال القيادي فيها تيسير الجعبري خلال الغارات الصهيونية اليوم.

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