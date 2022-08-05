أمريكا واليابان تتفقان على العمل من أجل السلام والاستقرار في مضيق تايوان

2022/08/05 | 18:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، على العمل المشترك لضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان.ويأتي ذلك بعد أن أثارت زيارة المسئولة الأمريكية للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي غضب …

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