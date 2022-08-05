روسيا تحظُر تداول أسهم شركاتها على مواطني ومستثمري

2022/08/05 | 18:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما يحظر تداول أسهم الشركات الروسية على مواطني ومستثمري "الدول غير الصديقة" حتى نهاية العام الجاري.ويتضمن القرار منع المستثمرين من "الدول غير الصديقة" من شراء الأسهم والاستثمار في …

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