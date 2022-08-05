2022/08/05 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام) شرف كبير للجميع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: خطة محكمة لتوفير الحماية للزائرين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: خطة محكمة لتوفير الحماية للزائرين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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